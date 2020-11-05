Seçim kavgası Bitcoin'e yaradı 0:00 / 0:00

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Joe Biden zafere yakın olsa da, Başkan Donald Trump'ın hukuki mücadele başlatmasıyla artan belirsizlik yatırımcının kripto paralara yönelmesini sağladı.

Dün sabah 13 bin 776 dolardan işlem gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 14 bin dolarlık kritik seviyeyi kırarak 14 bin 335 dolara yükseldi. Son 24 saatte Bitcoin dolar karşısında yüzde 4 değerlendi. Kriz anlarında zaman zaman yatırımcının yöneldiği ve bu sebeple 'dijital güvenli liman' denilen Bitcoin'in dolar bazında haftalık yükselişi ise yüzde 8'i buldu.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli ikinci kripto parası Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.5 artışla 402.8 dolarlık değere ulaştı. İlk 100 kripto para arasında ise en hızlı yükseliş yüzde 57 ile HedgeTrade'da kaydedildi.

Bitcoin 19 bin 783 dolarla rekor kırdığı 2017 yılındaki kadar ilgi odağı olmasa da şu ana kadar yatırımcısını bu yıl da fazlasıyla memnun etti.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Bitcoin 2020'ye 7 bin 200 dolar seviyesinde başlamıştı. Yani bugün itibarıyla 2020'de dolar bazında yatırımcısına yüzde 99 kazandırdı.

Bitcoin'in bu yılki yükselişinde koronavirüs salgını ve geçtiğimiz ay PayPal'da kullanılmaya başlaması etkili oldu.

Bitcoin fiyatı mart ortasında 4 bin 656 dolara kadar gerilemişti. Ancak koronavirüs salgını yayıldıkça diğer yatırım araçlarındaki yüksek oynaklık kripto paralara ilgiyi arttırdı.

TL KARŞISINDA YÜZDE 275 YÜKSELDİ

Mart ayında dip seviyesinden Bitcoin alanlar bugün itibarıyla dolar bazında yaklaşık 8 ayda yüzde 207 getiri elde etti.

Bu arada TL bazında Bitcoin ilk defa 121 bin lirayı aşarak rekor kırdı. Söz konusu 8 ayda Bitcoin TL bazında yüzde 275 değerlendi.