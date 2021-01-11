Bitcoin çakıldı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kripto para piyasası yeni haftaya büyük bir düşüşle başladı. Bitcoin TSİ 10.40 itibarıyla son 24 saatte dolar bazında yüzde 19 gerileyerek 33 bin dolara indi. Bu düşüşte ABD'de tahvil faizlerinin artması ve buna bağlı olarak doların güçlenmesi etkili oldu. Yatırımcılar bu gelişmeyle sabit getirili yatırım araçlarına yöneldi.

Doların güçlenmesi yatırımcılarda son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından oluşan 'düzeltme' beklentisiyle birleşti. 2021'e 29 bin dolardan başlayan Bitcoin cuma günü 41 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü. Dün ise 38 bin dolara geriledi. Asya piyasalarının açılmasıyla ise Bitcoin'de yaşanan düşüş hızlandı. 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu satış dalgası altcoinleri de çok sert vurdu. Ethereum yüzde 23 düşüşle 1024 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 96'sında kayıplar yaşandı. İlk 10 içerisinde en sert kaybı yüzde 26 ile Ripple yaşadı.