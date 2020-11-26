Rekora koşarken fena çakıldı

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HABERTURK.COM

Kripto parra piyasasında bu hafta başından bu yana Bitcoin'in yakın zamanda, 2017'de gördüğü 19 bin 820 dolarlık zirvesine ulaşıp ulaşamayacağı tartışılıyordu. Bitcoin dün ve önceki gün zaman zaman 19 bin doları aştı ve yeni rekor beklentisini doğurdu.

Ancak dünyanın en büyük kripto parası bugün yönünü çok sert bir şekilde aşağı çevirdi. Dün 19 bin 474 doları gören Bitcoin bugün saat 12.05 itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 16 bin 281 dolara geriledi.

1 AYDA YÜZDE 48 DEĞERLENMİŞTİ

Bitcoin'de bu satışı tetikleyecek bir haber akışı yaşanmadı. Analistler bugün yaşanan düşüşü bir 'düzeltme' olarak niteledi. Bugünkü düşüşten önce Bitcoin son 1 ayda dolar karşısında yüzde 48 değerlenmişti. Dolayısıyla aslında bir noktada bu düzeltme bekleniyordu.

Kripto paralardaki satışlar doğal olarak Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum'daki günlük düşüş yüzde 15, Ripple'daki düşüş ise yüzde 24'ü buldu. Burada 2 gün önce Ripple'da günlük yüzde 60'ı aşan bir yükseliş yaşandığını belirtmek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde son düşüşlerin tepki alımlarına mı yoksa büyük bir satış dalgasına mı yol açacağı izlenecek.

'ALIM BASKISI SÜRÜYOR'

Son yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan kripto para analiz firması CryptoQuant'un CEO'su "Bunun 20 bin bariyeri kırılmadan önceki son düzeltme olduğunu düşünüyorum. Tüm göstergeler alım baskısının devam ettiğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Blockchain yatırım firması Kenetic'in ortaklarından Jehan Chu ise "Bitcoin'deki bu düşüş dijital finanasın geleceği ve yeni yatırımcılar için bir test. Yeni yatırımcılar pozisyonlarını koruyacak mı yoksa 2018'in bir tekrarı mı yaşanacak göreceğiz" dedi.