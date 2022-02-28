Bitmek bilmiyor! Hemşireye tekmeli saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay, 26 Şubat saat 04.30 sıralarında Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre alkollü olduğu ileri sürülen Sema Bekdemir, rahatsızlanınca 4 arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Burada Bekdemir'e serum takıldı. Bir süre serumla tedavi edilen Bekdemir'in yanına hemşire Kamer Yurt Dizdar giderek biten serumu çıkardı.

Saldırıya uğrayan Kamer Yurt Dizdar

'BEYAZ KOD ALARMI' VERİLDİ

Serumun takıldığı yerin kanamaması için pamukla kolunu bastırmasını söyleyen Dizdar'a, Bekdemir, kolunun uyuştuğunu bu nedenle bastıramayacağını belirterek, işlemi Dizdar’ın yapmasını istedi. Bekdemir'in talebi doğrultusunda hemşire Dizdar, Bekdemir'in kolundaki pamuğu sargı bandıyla bantladı.

Bu sırada ayağa kalkan Bekdemir, sırtı dönük halde yürüyen Dizdar'a saldırdı. Kamer Yurt Dizdar'ın saçını çeken, tekme atıp darbeden Bekdemir, hastanenin güvenlik görevlilerince sakinleştirildi. 'Beyaz Kod' ihbarıyla olay yerine gelen polis, Sema Bekdemir'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bekdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK TEDAVİ

Kamer Yurt Dizdar'ın olay sonrasında psikolojisinin bozulduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi. Olayı şokunu üzerinden atlatamayan Dizdar'a, hastanenin psikoloji bölümü tarafından rapor verildiği bildirildi.

SAĞLIK CAMİASINDAN TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Giresun İl Temsilciliği, olayın ardından hastane önünde basın açıklaması yapıp sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Eş Başkan Şirin Karadurmuş, sağlıkta şiddetin, sağlıkçıların en büyük sorunu olduğunu söyledi. Dizdar'a yapılan saldırının tıbbi yardım almak isteyenlerin tedavi hakkına saldırı olduğunu belirten Karadurmuş, Hemşire arkadaşımızı kimin darbettiği, o, bu, şu olmuş çok da önemli değil.

Önemli olan görevi başında bir sağlık emekçisinin şiddete uğramasıdır. Failler yakalanır, asıl önemli olan sorunu kökünden çözmektir. Oysa çözüm gayet basittir. Sağlık emekçilerine şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılması ve herkese ayrımsız uygulanmasıdır. Mevcut haliyle verilen cezalar tutuklama sınırının altında kaldığından, şiddet olaylarında saldırganlar eğer yeterli kamuoyu baskısı yaratılamamış ise tutuksuz yargılanmaktadır. Talebimiz, gayet basit ve de nettir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılarak tutuklamaların zorunlu hale getirilmesidir diye konuştu.