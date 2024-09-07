Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Bu sayının gümrük kapıları verilerinin açıklaması ile 1 milyonun üzerine çıkması beklenirken, yarımada genelinde 'sarı yaz' hareketliliği başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız" dedi.

REKLAM Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, turizm hareketliliği sürüyor. Turizmin incisi Bodrum'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Kente son 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist gelirken, bu sayının diğer gümrük kapılarındaki verilerin açıklanması ile 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Deniz ve hava yoluyla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'e yakın bir artış gözlemlendi. Gümrük kapılarıyla ilgili veriler henüz açıklanmadı. O verilerle birlikte bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'HAREKETLİLİĞİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ' Bodrum'a en çok turistin İngiltere'den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, "Bodrum'a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere, ilk sırada yerini korudu; onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum'da ortalama 6 günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekmektedir. Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptıklarını düşünüyoruz. Temmuz- ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere'den uçuşların 12 Kasım'a kadar uzatılma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özverili çalışması ve BODER'in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu. Kış döneminde ise haftada 2 gün uçuş ile İngiltere'den Bodrum'a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.