Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde kafe yangını

Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı Kampüsü'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.
Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü. Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.
YORUMLAR