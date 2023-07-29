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        Haberler Gündem Çevre Bolu orman yangını son dakika: Müdahale devam ediyor - Güncel haberler

        Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde önceki gün yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:25
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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        Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda 27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

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        Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, karadan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

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        Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

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        Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.

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