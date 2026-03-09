Bolu’da rampa aşağı inen traktör kontrolden çıktı, sürücü hayatını kaybetti
Bolu'da rampa aşağı inerken kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eren Aydın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen ahşap elektrik direği yüklü traktörün sürücüsü Eren Aydın (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TRAKTÖR RAMPA AŞAĞI GİDERKEN DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre kaza; Bolu'nun D-100 Karayolu Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Eren Aydın yönetimindeki, römorkunda ahşap elektrik direği yüklü olan traktör, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada traktör sürücüsü Aydın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Eren Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesinin, bugün öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çakmaklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, devrilen traktör ve römorkun yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.