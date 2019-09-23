Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada, İran'ın Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu olduğunu ve ingiltere'nin ABD öncülüğündeki bir askeri girişime katılabileceğini söyledi.

Johnson ayrıca İngiltere'nin Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi için müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Daha önce ABD ve Suudi Arabistan da saldırı konusunda İran'ı suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'a ek asker ve füze savunma sistemi gönderme kararı almıştı