Bu dünyadan Oya Anne geçti! 0:00 / 0:00

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların ve Kasımpaşa'nın "Oya Anne" olarak tanıdığı 82 yaşındaki Oya Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etti.

ROBERT KOLEJİ'Nİ BİTİRDİ

AA'da yer alan habere göre tüccar, varlıklı bir ailenin kızı olarak 1938'de dünyaya gelen Kayacık, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 21 yaşındayken Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

60 YIL ÜCRET ALMADAN ÇALIŞTI

Tam 60 yılı aşkın süre dönemin Kasımpaşa Çocuk Yuvası, bugünkü adıyla Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde herhangi bir ücret almadan çalışan ve hiç evlenmeyen Kayacık, bu süreçte anne ve babasından ayrı yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

EVİNİ BIRAKIP KÜÇÜK BİR ODAYA YERLEŞTİ

Yuvada şartların yeterli olmadığı yıllarda çocukların ısınması için çevredeki kahvehanelerden soba toplayan, evinde pişen tüm yemekleri çocuklara götüren, en sonunda çocukları yalnız kalmasın diye evini bırakıp yuvadaki küçük bir odaya yerleşen Kayacık, "anne" kelimesinin en çok yakıştığı isimlerden biri oldu.

BİR KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNDİ

Tüm çocukların ve Kasımpaşa'da yaşayan insanların "Oya Anne" olarak hitap ettiği Kayacık'ın yuvadan evlat edindiği bir kız çocuğu bulunuyor.

DOWN'LI BİR ÇOCUĞU HİMAYESİNE ALDI

Aynı zamanda "Var mısın? Yok musun?" yarışmasıyla tanınan ve şu an Show TV'deki "Nursel'in Mutfağı" isimli programı sunan Nursel Ergin'i de himayesinde büyüten Oya Anne, down sendromlu Göksenin isimli bir başka çocuğun da vasisi oldu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Son günlerini nefes darlığı problemi olan engelli evladının başında geçiren Oya Anne, bir süre sonra kalp damarlarındaki yırtılma sebebiyle hastaneye kaldırıldı fakat ameliyat esnasında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SABIRLI, SEVGİ DOLU VE ANLAYIŞLIYDI

Ömrü boyunca sabırlı, sevgi dolu, anlayışlı ve mütevazı kişiliğiyle tanınıp sevilen Oya Anne, ardında kendisinden büyük bir sevgiyle bahseden gözü yaşlı çocuklarını bıraktı.

ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Oya Anne'nin naaşı dün İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla önce Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nin önüne götürüldü. Kovid-19 önlemleri sebebiyle geniş katılımlı cenaze töreni düzenlenemeyen Oya Anne, ardından Feriköy Mezarlığı'nda, vefat eden anne babasının kabirlerinin yanına defnedildi.