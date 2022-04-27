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Bu gece Kadir gecesi mi 2022 (Nisan 27) 1443 26 Ramazan bu gece Kadir Gecesi olabilir mi?

Bugün Ramazan ayı ve orucunun 26. günü...Yani Hicri 1143 Ramazan ayının 27. gecesi yani 27 Nisan 2022'yi 28 Nisan'a bağlayan bu gece idrak edilecek. Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in inzal olmaya başladığına ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi tarihi de merak edilmeye başlandı. Peki, bu gece Kadir Gecesi olabilir mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi Kadir Gecesi tarihi...

  • 01
    Son dakika: Bu gece Kadir gecesi mi 2022 (Nisan 27) 1443 26 Ramazan bu gece Kadir Gecesi olabilir mi?

    Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek? 27 Nisan 2022 yani 26 Ramazan 1443'ü 27 Ramazan'a bağlayan bu gece Kadir Gecesi mi? 11 ayın Ramazan Ayın sultanı Ramazan Ayının sonuna gelinmesiyle birlikte İslam Dünyası'nda bin adan daha hayırlı olduğuna inanılan ve aynı zamanda Kur'an'ı Kerim'in inzal olduğu gece olarak da kabul edilen  Kadir Gecesi ile ilgili bu sorular merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberinizde derledik. 
  • 02
    Son dakika: Bu gece Kadir gecesi mi 2022 (Nisan 27) 1443 26 Ramazan bu gece Kadir Gecesi olabilir mi?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Bin aydan daha hayırlı olarak bilenen Kadir Gecesi Ramazan Ayı’nın 27. gecesi yani 26. günü 27. güne bağlayan gece olarak genel kabul görse de Ramazan Ayının tam olarak hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Buna göre bu yıl Ramazan ayının 27. Gecesi yani genel kabulle Kadir Gecesi olduğuna inanılan 2022 yılında 27 Nisan akşamından 28 Nisan imsak vaktine kadar idrak edilecek.

     

     

     
  • 03
    Son dakika: Bu gece Kadir gecesi mi 2022 (Nisan 27) 1443 26 Ramazan bu gece Kadir Gecesi olabilir mi?

    2022 KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

    İslam inancına göre Kur'an'ın bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. 
  • 04
    Son dakika: Bu gece Kadir gecesi mi 2022 (Nisan 27) 1443 26 Ramazan bu gece Kadir Gecesi olabilir mi?

    Kadir Gecesi'nin tam tarihi bilinmemekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına ve genel kanı yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece idrak edilecek.

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