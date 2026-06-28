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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? MGM'den fırtına ve sağanak uyarısı!

        Bugün hava nasıl olacak? MGM'den fırtına ve sağanak uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Van ve Hakkari çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ve bazı iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        Bugün hava nasıl olacak? MGM'den fırtına ve sağanak uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bölge ve illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        BARTIN °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

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        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        VAN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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