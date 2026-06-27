Antalya'daki yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı! Balkondan eşini vinçle indirdi
Antalya'da 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında binayı yoğun duman sardı. Aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, en üst katta mahsur kalan bir kadın eşinin çağırdığı vinçle balkondan indirildi
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Birinci kattaki dairede başlayan yangın kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Dutlubahçe Mahallesi 760 Sokak’ta bulunan apartmanda çıktı. İlk belirlemelere göre evde kimsenin bulunmadığı sırada klima motorundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DUMAN BİNAYI SARDI
Pencerelerden yükselen alevler üst katlara ulaşırken, apartmanın merdiven boşluğu yoğun dumanla kaplandı. Bu nedenle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkamadı.
İtfaiye ekipleri, binada çocukların ve bebeklerin de bulunduğu bilgisi üzerine tahliye çalışması başlattı. Yangın sırasında düğüne gitmeye hazırlanan bir aile de yoğun duman nedeniyle balkona çıkarak yardım bekledi.
EŞİNİ VİNÇLE İNDİRDİ
Apartmanın en üst katındaki balkonda eşinin mahsur kaldığını gören kişi, arkadaşını arayarak adrese vinç çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen vincin sepetine binen kişi, eşini bulunduğu balkondan aşağı indirdi.
Kurtarma anları çevrede toplanan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi. İtfaiye ekipleri ise binada mahsur kalan diğer kişileri merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.
10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 bebek, 2 çocuk ve 6 yetişkin binadan çıkarıldı. Kurtarılanlar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda kontrolden geçirilirken, dumandan etkilenenlere oksijen desteği verildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Birinci kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, üst katlarda da alev ve duman nedeniyle hasar oluştu.
“BİR ANDA PARLADI VE ALEVLERE TESLİM OLDU”
Yangını görerek adrese gelen mahalle sakinlerinden Mahmut Sabanlı, alevlerin kısa sürede büyüdüğünü söyledi. Sabanlı, “Komşumuzun evi yandı. Bir anda parladı ve alevlere teslim oldu. İtfaiyeyi aradık ve hemen geldiler” dedi.
Sabanlı, binadakilerin dışarı çıkamadığını ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, yangının üst katlarda da hasara neden olduğunu ifade etti. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
FOTO: İHA