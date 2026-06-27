Tıp öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel yurttaki odasında hareketsiz halde bulundu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel bir yurtta kalan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, odasında ölü bulundu. Genç öğrencinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu.
Olay, Güney Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan özel bir yurtta meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’den haber alamayan arkadaşları, genç öğrencinin odasına girdi.
ODASINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Arkadaşları, 20 yaşındaki Demirelöz’ü odasında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğçenaz Demirelöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yurtta ve odada inceleme yaptı.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Genç öğrencinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Demirelöz’ün arkadaşlarının yurt önünde büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Öte yandan genç öğrencinin ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.