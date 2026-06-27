Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Tıp öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel yurttaki odasında hareketsiz halde bulundu

        Tıp öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel yurttaki odasında hareketsiz halde bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel bir yurtta kalan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, odasında ölü bulundu. Genç öğrencinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 21:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yurt odasında acı ölüm
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu.

        Olay, Güney Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan özel bir yurtta meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’den haber alamayan arkadaşları, genç öğrencinin odasına girdi.

        ODASINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        Arkadaşları, 20 yaşındaki Demirelöz’ü odasında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        REKLAM

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğçenaz Demirelöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yurtta ve odada inceleme yaptı.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Genç öğrencinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Demirelöz’ün arkadaşlarının yurt önünde büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Öte yandan genç öğrencinin ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da hortum nedeniyle yerinden sökülen tenteler müşterilerin üzerine savruldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde aniden başlayan hortum sebebiyle iş yerinin tenteleri ve şemsiyeleri müşterilerin üzerine savruldu. (AA)

        #tuğçenaz demirelöz
        #haberler
        #ZONGULDAK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!