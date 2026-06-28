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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kolombiya: 0 Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU

        Kolombiya: 0 Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubunda Kolombiya ve Portekiz takımları, ABD'nin Miami kentindeki Miami Stadyumu'nda karşılaştı. K Grubu'nun son hafta mücadelesinde Kolombiya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla; Kolombiya 7 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi. Portekiz ise 5 puanla grup ikincisi olarak tur atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 05:39 Güncelleme:
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        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi

        2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta maçında Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. İlk yarısı dengeli geçen mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

        İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, Portekiz teknik direktörü ikinci yarıya çift oyuncu değişikliğiyle başladı. 46. dakikada Diogo Dalot ve Joao Neves kenara gelirken, Joao Cancelo ile Ruben Neves oyuna dahil oldu.

        Kolombiya da 60. dakikada Jhon Arias ile Jhon Cordoba'yı oyundan alarak Richard Rios ve Luis Suarez'i sahaya sürdü. Portekiz 70. dakikada Rafael Leao ve Joao Felix hamlesini yaparken, Kolombiya 76. dakikada James Rodriguez ile Jhon Arias'ın yerine Juan Quintero ve Kevin Castaño'yu oyuna aldı.

        Karşılaşmanın tek kartı 86. dakikada Kolombiyalı Gustavo Puerta'ya çıktı. Ev sahibi ekip son değişikliğini 87. dakikada Santiago Arias'ın yerine Daniel Munoz'u oyuna alarak yaptı. Portekiz ise uzatma dakikalarında Nuno Mendes'i oyundan çıkarıp Matheus Nunes'e şans verdi.

        Kalan dakikalarda iki ekip de gol bulamayınca mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Kolombiya 7 puanla K Grubu'nu lider tamamlarken, Portekiz ise 5 puanla ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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