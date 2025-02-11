Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olaylarının görülmesi sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 12 Şubat Çarşamba günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğrenci ve velilerin beklendiği son dakika açıklaması İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte detaylar...