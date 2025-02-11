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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Valilikten beklenen açıklama geldi! Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul var mı?

        Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da 11 Şubat Salı günü valilik bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olaylarının görülmesi sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu eğitime ara verildi. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama, İstanbul Valisi Gül'den geldi. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" İşte İstanbul'da okulların tatil edildiği ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:59
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        Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olaylarının görülmesi sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 12 Şubat Çarşamba günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğrenci ve velilerin beklendiği son dakika açıklaması İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte detaylar...

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        İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Gül "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

        Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

        Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

        Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." açıklamasını yaptı.

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        AKOM'DAN BUGÜN İÇİN UYARI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kentte kuvvetli kar geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının bugün sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

        Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

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        Açıklamada, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

        Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

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        BUZLANMAYA KARŞI 11 BİN 916 PERSONEL VE 3 BİN 375 ARAÇLA ÖNLEM ALINDI

        Açıklamada, İBB ekiplerinin, kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası'ın Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Buzlanmaya karşı 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla önlem alındığı, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, son 24 saat içinde 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi.

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