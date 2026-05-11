Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi | Son dakika haberleri

        Burcu Köksal için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burcu Köksal için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

        CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği ileri sürülmüştü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal'ın “Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” dediğini aktarmıştı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin, "Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar" demişti.

        CHP MYK TOPLANDI

        CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 11.00'de toplandı. Toplantıda Burcu Köksal'ın durumu da ele alındı.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 7 Mayıs 2026 (Çağla Tuğaltay'ın Katili Komşuları Mı?)

        Yolyemezler çetesine iddianame. Günlük 84 milyon TL'lik bahis vurgunu. 79 şüpheli neyle suçlanıyor? 20 hücre evi ne amaçla kullanıldı? Bahis parasını nasıl akladılar? Çağla Tuğaltay'ın katili tanıdık mı? Binaya sonradan giren 12 kişi kim? Çağla'nın katili evde miydi? Bina girişindeki DNA izi sürülüy...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme