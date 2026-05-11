CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği ileri sürülmüştü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal'ın “Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” dediğini aktarmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin, "Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar" demişti.

CHP MYK TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 11.00'de toplandı. Toplantıda Burcu Köksal'ın durumu da ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.