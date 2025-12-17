Burdur'da iki grup arasında halı saha kavgası yaşandı
Burdur'da iki grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı
Burdur'da halı sahada iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay; Burdur'da meydana geldi. Halı sahada dün akşam oynanan maç sırasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Büyüyen tartışmanın ardından taraflar kavgaya tutuştu.
BİR KİŞİ YARALANDI
Tekme ve yumrukla birbirine saldıran taraflardan biri aldığı darbeler nedeniyle yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
TARAFLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kavgaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAVGA KAMERALARA YANSIDI
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde tarafların yaşanan pozisyon sonrası tartışması ve hemen ardından da tekme ve yumrukla birbirine saldırması yer aldı.