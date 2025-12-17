Habertürk
        Son dakika: Burdur'da iki grup arasında halı saha kavgası yaşandı | Son dakika haberleri

        Burdur'da iki grup arasında halı saha kavgası yaşandı

        Burdur'da iki grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:09
        Burdur'da halı sahada iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay; Burdur'da meydana geldi. Halı sahada dün akşam oynanan maç sırasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Büyüyen tartışmanın ardından taraflar kavgaya tutuştu.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        Tekme ve yumrukla birbirine saldıran taraflardan biri aldığı darbeler nedeniyle yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        TARAFLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Kavgaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAVGA KAMERALARA YANSIDI

        Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde tarafların yaşanan pozisyon sonrası tartışması ve hemen ardından da tekme ve yumrukla birbirine saldırması yer aldı.

        #Son dakika haberler
        #Burdur
