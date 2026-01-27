Bursa'da inşaat alanında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi öldü
Bursa'da bir inşaat alanında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan kalıp işçisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Bursa’nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan kalıp işçisi, hayatını kaybetti.
İNŞAAT ALANINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
AA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Kestel Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü.
BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.