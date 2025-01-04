Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz sürücü Y.K. (26), aracıyla önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından restoranın duvarına çarptı. Sürücüye, toplam 18 bin 678 lira ceza yazıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisler, uyarıya uymayıp kaçan araç sürücüsünü takibe aldı. Ara sokaklara giren Y.K., bir süre sonra Gülbahçe Mahallesi'nde, karşı yönden gelen T.Y.'nin (45) kullandığı kamyonete çarpıp savruldu. Y.K. daha sonra da aracıyla yakındaki restoranın duvarına çarptı.