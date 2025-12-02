Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa haberleri: Kayganlaşan yolda feci kaza! Üniversiteli genç öldü | Son dakika haberleri

        Kayganlaşan yolda feci kaza! Üniversiteli genç öldü

        Bursa'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Enes Özer, başını bariyere çarpıp hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayganlaşan yolda feci kaza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Enes Özer (22), başını bariyere çarpıp hayatını kaybetti.

        KAYGANLAŞAN YOLDA HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre kaza; gece saatlerinde Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Enes Özer, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybetti.

        BAŞINI BARİYERLERE VURDU

        Devrilen motosikletten savrulan Özer, başını bariyerlere vurarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Özer, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Antalya Akdeniz Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Enes Özer’in cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Özer için Ertuğrulgazi Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Enes Özer’in cenazesi, Değirmenlikızık Yeşilyayla Mezarlığı’na defnedildi.

        KASKI PARÇALANDI

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak devrilen motosikletten savrulan Özer’in başını bariyerlere vurduğu görüldü. Enes Özer’in başındaki kaskın ise parçalandığı öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"