        Haberler Spor Futbol Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!

        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!

        Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında evinde karşılaştığı Somaspor'u 5-1 mağlup etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 16:56 Güncelleme:
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!

        2. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Somaspor’u ağırladı.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 5-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig’e yükseldi.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Bursaspor, 11. dakikada Emir Kaan Gültekin’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Eyüp Akcan ile farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Emre Sağlık’ın kendi kalesine attığı golle skor 3-0’a geldi. 69. dakikada Ertuğrul Furat’ın golüyle fark dörde yükselirken, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emir Kaan Gültekin skoru 5-0 yaptı.

        Konuk ekip Somaspor’un tek golü ise 86. dakikada Namık Barış Çelik’ten geldi.

        Bu sonucun ardından puanını 77’ye çıkaran Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ile arasındaki farkı 7’ye yükseltti. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Bursa temsilcisi, 1. Lig’e dönmenin sevincini yaşadı.

        TARİHE GEÇTİ

        Bursaspor, Türkiye’de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.

        Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak dikkat çekti.

        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        11'ler belli oldu
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        40 bin kartonla koreografi
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
