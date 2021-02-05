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Son dakika haberler... Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşında hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın yaşamına son veren yorgun mermi olayındaki gizem çözüldü. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi

Son dakika: Büşra’nın ölümündeki sır çözüldü! - Haberler
Büşra’nın ölümündeki sır çözüldü!
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İHA

Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya, gözaltına alınmıştı.

İHA'nın haberine göre, şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi aralandı. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi.

Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya’nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

HAVAYA ATEŞ AÇTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmada, merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma gerçekleştirildi. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını itiraf etti.

GERİYE ŞİİR PROGRAMINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında Zeki Müren'in Pranga adlı şiirini seslendirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde genç kızın "Yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olayda alışverişten eve dönen Hanife Büşra Konyar'ın başına yorgun mermi isabet etti. Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konyar, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan ve silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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