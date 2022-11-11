Bakan Bilgin'den Amasra açıklaması: Sorunlu olduğunu ortaya koymuşuz 0:00 / 0:00

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazası hakkında, "Madende bir patlama olmadan saat 11.00 civarında fan bozulmuş. Sonra değerlerde farklılaşma oluşuyor. İşletmenin işi durdurması lazımdı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2023 bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Bilgin, Amasra'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına da değindi.

"Maden kazalarının bitmesi lazım" diyen Bakan Bilgin, "Türkiye'deki iş kazaları en önemli sorunumuz. Bunun birinci sebebi şudur; bir teknoloji sorunu var. Madenlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek lazım" diye konuştu.

Ocakta yaşanan kazaya ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, "Madende bir patlama olmadan saat 11.00 civarında fan bozulmuş. Sonra değerlerde farklılaşma oluşuyor. İşletmenin işi durdurması lazım. Orada kusurlar yargıya intikal etmiştir. Değerlendirecektir" dedi.

Bakan Bilgin, "2015'te madeni kapatmışız. Her yıl ceza kesmişiz. Biz bu madenin sorunlu olduğunu raporlarımızda ortaya koymuşuz" diye konuştu.

Vedat bilgin madenlerde iş güvenliği sistemini değiştirecek bir teklif hazırladıklarını açıkladı:

"Bütün işletmeler özel bir kuruluştan iş sağlığı güvenliği hizmeti satın alıyor. Satın aldıkları hizmetin parasını patron ödüyor. Patronun işletmenin ödediği iş güvenliği iş sağlığı müessesi işleyebilir mi? Bunun pratik faydası olmadığı ortada. Bir kanun teklifi hazırlayacağım değiştirilmesini öneriyorum."