Çanakkale Boğazı, şiddetli lodos fırtınası nedeniyle saat 12.20 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle bugün ve yarın Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı.

HER İKİ YÖNDEN GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.