        Son dakika: Çanakkale Boğazı lodos fırtınası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı lodos fırtınası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı, şiddetli lodos fırtınası nedeniyle saat 12.20 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:36
        Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!
        Çanakkale Boğazı, şiddetli lodos fırtınası nedeniyle saat 12.20 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

        FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle bugün ve yarın Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı.

        HER İKİ YÖNDEN GEÇİŞLERE KAPATILDI

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

        #Çanakkale
