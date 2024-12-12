Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu!
Ege Denizi, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.
AFAD, Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar tarafından hissedilen depremin merkez üssü Ege Denizi, Saros Körfezi olarak bildirildi. İşte, 12 Aralık Perşembe Çanakkale depremine dair detaylar...
ÇANAKKALE SALLANDI!
Ege Denizi, Saros Körfezi'nde saat 14.34'te, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.
ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km