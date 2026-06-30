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        Haberler Gündem Güncel Yolda ters giden 3,12 promil alkollü sürücü yakalandı

        Yolda ters giden 3,12 promil alkollü sürücü yakalandı

        Çanakkale-Bursa kara yolunda ters yönde ilerleyen ve 3,12 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü S.U. yakalandı. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ehliyetsiz olduğu da tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Yolda ters gitti, alkollü sürücü yakalandı
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        Çanakkale-Bursa kara yolunda ters yönde giden ve 3,12 promil alkollü olan sürücü yakalanarak aracı 60 gün trafikten men edildi.

        İHA'daki habere göre; Çanakkale-Bursa kara yolunda dün sabah saatlerinde bir araç ters yönde ilerledi. Organize sanayi bölgesinden çıkan bir araç Çanakkale istikametine seyir halinde iken ters yönde Bursa istikametine ilerleyen bir otomobil trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

        Sürücü S.U. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.U.'nun sürücü belgesiz olduğu ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

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        Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Sosyal medya platformlarında bir şahsın ters yönde araç kullandığına dair paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştır.

        Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu aracın 45 plakalı, beyaz renkli Tofaş Şahin marka olduğu belirlenmiş; gerçekleştirilen denetimlerde sürücü S.U. yakalanmıştır.

        Sürücünün, sürücü belgesiz olduğu ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

        Araç, çekici marifetiyle otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edilmiştir. Ayrıca sürücü S.U. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak' suçundan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli işlem başlatılarak gözaltına alınmıştır.

        Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim ve uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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