1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. NTV yayınına katılan Bakan Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" ifadelerini kullandı.

Dün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçen Bakan Karaismailoğlu, köprü sayesinde yıllık zaman tasarruf tutarının 624 milyon, akaryakıt tasarruf tutarının ise 113 milyon liraya ulaşacağını, 30 dakikalık yolun 6 dakikaya düşeceğini bildirmişti.

Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek olan köprü Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak.

318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kuleleri, 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, gidiş ve geliş üçer şeritli yola sahip ve 45,06 metre genişliğinde.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olacak TURKSAT 6A ile ilgili de açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Elon Musk ile işbirliğimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında uzaya fırlatacağız" dedi.ç