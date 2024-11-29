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        Haberler Dünya Son dakika: Çatışmalar alevleniyor: Halep'te son durum nedir? | Dış Haberler

        Çatışmalar alevleniyor: Halep'te son durum nedir?

        Mart 2020'den beri sessiz olan Suriye'nin Halep kenti çevresindeki Suriye ordusu ve muhalif gruplar, yeniden geniş çapta çatışmalara başladı. Suriye, muhalif grup Heyet Tahrir El Şam grubunun Halep'teki bir öğrenci yurdunu bombaladığını ve dört kişinin öldüğünü duyurdu. HTŞ'nin kontrolündeki yerleşim yeri sayısı 70'e yükseldi. Kremlin, anayasal düzeni tesis etmek için Suriye yönetimine destek vereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:25
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        Halep'te son durum nedir?
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        Suriye'de Mart 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından çatışmaları durduran Suriye ordusu ve muhalif gruplar, Heyet Tahrir El Şam grubunun geniş ölçekli saldırılarının ardından yeniden çatışma sürecine girdi.

        Devlet haber ajansı SANA, HTŞ'nin Suriye'nin Halep kentinde üniversite öğrenci yurtlarını bombalaması sonucu ikisi öğrenci dört sivilin öldüğünü bildirdi.

        Heyet Tahrir El Şam liderliğindeki muhaliflerin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümet güçleri tarafından kontrol edilen kuzeybatı Halep vilayetindeki bir düzine kasaba ve köye saldırıları sürüyor.

        Suriye ordusu ve muhalif kaynaklar, Rus ve Suriye savaş uçaklarının Türkiye sınırı yakınlarında muhaliflerin elinde bulunan kuzeybatı Suriye'yi bombalayarak yıllardır ilk kez toprak ele geçiren muhalif saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

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        Kremlin, Suriye hükümetinin Halep bölgesinde yıllardır ilk kez toprak ele geçiren muhaliflerin saldırısının ardından bölgede anayasal düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmesini istediğini söyledi.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın bu saldırıyı Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak gördüğünü ve yetkililerin kontrolü yeniden ele almak için hızlı hareket etmesini istediklerini belirtti.

        27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif silahlı gruplar, toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi.

        HTŞ bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

        HTŞ bu sabah itibarıyla İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirmiş durumda.

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