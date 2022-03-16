Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu’nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Ukrayna'ya sağladığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüklerini bildirdi.

İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Price, şunları kaydetti:

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

RUSYA'DAN TÜRKİYE MESAJI: BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Türkiye krizin çözümü için yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 16 Mart Salı günü Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Mariupol'de tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar 15 binden fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi. Lavrov ise "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler genel anlamda bölgede istikrarın geliştirilmesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Çavuşoğlu, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu krizin barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz" demişti. Lavrov ise, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullanmıştı.

AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki mevcut durum halkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu da aktarıldı.