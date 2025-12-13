Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor: 3 - Eyüpspor: 0 (Maç sonucu) - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor: 3 - Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:43
        Süper Lig’in 16’ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde ikas Eyüpspor’u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet (Attila Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 58), Rak-Sakyi (Zeqiri dk. 68), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 83), Augusto, Ali Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 83)

        Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Valentin Mihaila, Altin, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

        Teknik Direktör: Recep Uçar

        Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar (Umut Meraş dk.46), Stepanenko (Svit Seslar dk. 58), Kerem Demirbay, Draguş (Prince Ampem dk. 86), Legowski (Yalçın Kayan dk. 46), Mame Thiam (Christ Otiniel Sadia dk. 90+1), Umut Bozok

        Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek

        Teknik Sorumlu: Atila Gerin

        Goller: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.), Samet Akaydin (dk. 52), Ali Sowe (dk. 81) (Çaykur Rizepspor)

        Sarı kart: Laçi, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Serdar Gürler (Eyüpspor)

