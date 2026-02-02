Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Çekmeköy’de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü

        Çekmeköy’de bakım yapılan asansör düştü; 1 işçi öldü

        Çekmeköy'de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:33
        Düşen asansörde yaşamını yitirdi
        Çekmeköy’de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı (65), hayatını kaybetti.

        BAKIM YAPILDIĞI SIRADA ASANSÖR DÜŞTÜ

        Olay, saat 12.45 sıralarında Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada bulunan iki asansörden biri arızalandı. Site yönetimi tarafından arızanın giderilmesi için çağrılan firmanın çalışanları bakım yaptığı sırada asansörlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansör bakım işçisi Fuat Yağcı’nın iki asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yağcı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yağcı’nın iş arkadaşı Yaşar D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
