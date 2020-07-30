Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi.

Enginyurt sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullanmıştı.

KARAR AÇIKLANDI

MHP'den yapılan açıklamada, "21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c),(e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ihraç kararı sonrası Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "MHP'den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz.

Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım" dedi.