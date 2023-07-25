Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, önceki gün karıştığı trafik kazası sonrasında saldırıya uğramıştı. Darbeleriyle siyah beyazlı futbolcunun spor hayatını tehlikeye sokan saldırganın koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilen bir hükümlü olduğu ortaya çıktı. Üstelik o hükümlü iddiaya göre saldırıdan hemen önce "İnfazımı yaktıracaksın bana, seni delik deşik edeceğim" diyerek genç futbolcuya tehditler savurduğu öğrenildi.

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Olay 22 Temmuz günü İstanbul Bakırköy’de meydana geldi. Beşiktaş’ın 22 yaşındaki genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine doğru aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

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İddiaya göre; olay yerine gelen polis ekipleri taraflara kendi aralarında tutanak tutarak sorunu çözmelerini söyledi. Trafiği açmaları için de araçları benzinliğe çekmelerini belirtti.

"SENİN YÜZÜNDEN KAZA YAPTIK TARTIŞMASI" Bunun üzerine taraflar otomobillerini yakındaki bir benzin istasyonuna çekti. Ancak tutanak tutarken kazanın oluş şekli nedeniyle anlaşamadılar. Habertürk’ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; Emrecan Uzunhan, kazaya kendisinin neden olmadığını iddia ediyordu. Ancak diğer iki aracın sürücüsü ise Uzunhan2ın kendilerine çarptığı için zincirleme şekilde kaza yaptıklarını ileri sürüyorlardı.

"LÜKS OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAZAYI ÜSTÜME YIKMAYA ÇALIŞTI" Uzunhan ifadesinde, "Önümde iki araç kaza yapınca ben de Yavuz D.'nin aracına arkadan çarptım. Sadece plakalar birbirine değdi. Benim çarptığım araç zaten öndekine çarptığı için ben de kaza yaptım. Kaza benim yüzümden olmadı. Ancak Yavuz, aracımın lüks olduğunu görünce kazayı benim üstüme yıkmaya çalıştı. 'Sen bana çarptığın için kaza yaptım ve aracımda hasar oluştu' dedi. Daha sonra 3'lü kaza raporu tutarken bana saldırdı. 'Seni burada delik deşik ederim, infazımı yaktırma bana burada' diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Kaza raporundaki görüşümü okuyunca öfkelendi hakaretlere devam etti. Ben de 'Kaza kararını eksper belirleyecek benimle muhatap olma' dedim. Sonra bana doğru koşmaya başladı, belindeki siyah cismi bıçak zannettim. Elimle uzaklaştırmaya çalıştım, yumruk salladım ama boşa gitti. Çevredekiler ayırdı, ellerinden kurtularak beni yere çaldı ve başı kaval kemiğime çarptı. Adalemin koptuğunu hissettim, ayağımdan çok kötü bir ses geldi. 'Kasım yırtıldı' diye bağırdım. Yavuz kazaya karışan diğer aracın sahibi Ferdi’nin arabasına binerek kaçtı" dedi. REKLAM

DOKTOR: 'KARİYERİN BİTEBİLİR' DEDİ Raporlarını Beşiktaş Spor Kulübü’nün doktoruna gönderdiğini söyleyen genç futbolcu, doktorun "Spor kariyerin bitebilir" dediğini anlatarak Yavuz D.’den şikayetçi olduğunu kaydetti. "EZİK, CAHİL DİYEREK AŞAĞILADI" Maddi hasarlı kaza sonucunda genç futbolcunun neredeyse kariyerinin bitmesine neden olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki Yavuz D. İse ifadesinde Emrecan Uzunhan'ı suçladı. Kendisini "ezik", "cahil" diyerek aşağıladığını iddia etti. Siyah beyazlı futbolcunun kaza yapmasına rağmen yalan söyleyerek olaydan kurtulmaya çalıştığını iddia eden Yavuz D., "Seyir halindeyken önümdeki aracın sürücüsü Ferdi B. ani firen yapıp durunca ben de durdum ama kaza yapmamıştık. O sırada Emrecan Uzunhan arkadan aracıma çarptı. Ben de çarpmanın etkisiyle öndeki araca vurdum ve aracımda hasar oluştu. Onlar aracını benzinliğe çekerken benim aracım çalışmadığı için çekici yardımıyla otoparka çekildi. Benzinliğe giderek Emrecan Uzunhan'a kendisi bana çarptığı izin kazanın olduğunu söyledim. Ferdi de ben de aynı şeyi söylememize rağmen inkar etti. Kendisine hakkımı helal etmediğimi söyledim. 'Senin ben de ne hakkın var ezik cahil' dedi. Bana yumruk savurdu ama boşa geldi. Ben de boşa yumruk attım. Sonra sarıldım ve yere düştük. Çevredekiler ayırınca Ferdi’nin aracıyla oradan ayrıldım. Kasının yırtılmasında bir suçum yoktur" dedi.