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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cezaevinden çıktı, Emrecan Uzunhan'ı sakatladı! "İnfazımı yaktıracaksın bana"

        Cezaevinden çıktı, Emrecan Uzunhan'ı sakatladı! "İnfazımı yaktıracaksın bana"

        Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Florya'da karıştığı trafik kazasının ayrıntıları ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye olan hükümlünün, Beşiktaşlı futbolcuya "İnfazımı yaktıracaksın bana" dediği ortaya çıktı. Emrecan Uzunhan'ın sakatlık raporuna göre iddianame hazırlanacak... Ceylan Sever'in haberi...

        Ceylan Sever
        csever@haberturk.com
        Giriş: 25.07.2023 - 10:12
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        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
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        Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, önceki gün karıştığı trafik kazası sonrasında saldırıya uğramıştı. Darbeleriyle siyah beyazlı futbolcunun spor hayatını tehlikeye sokan saldırganın koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilen bir hükümlü olduğu ortaya çıktı. Üstelik o hükümlü iddiaya göre saldırıdan hemen önce "İnfazımı yaktıracaksın bana, seni delik deşik edeceğim" diyerek genç futbolcuya tehditler savurduğu öğrenildi.

        Beşiktaş, saldırının peşini bırakmayacak!
        Beşiktaş, saldırının peşini bırakmayacak! Haberi Görüntüle

        Olay 22 Temmuz günü İstanbul Bakırköy’de meydana geldi. Beşiktaş’ın 22 yaşındaki genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine doğru aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

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        İddiaya göre; olay yerine gelen polis ekipleri taraflara kendi aralarında tutanak tutarak sorunu çözmelerini söyledi. Trafiği açmaları için de araçları benzinliğe çekmelerini belirtti.

        "SENİN YÜZÜNDEN KAZA YAPTIK TARTIŞMASI"

        Bunun üzerine taraflar otomobillerini yakındaki bir benzin istasyonuna çekti. Ancak tutanak tutarken kazanın oluş şekli nedeniyle anlaşamadılar.

        Habertürk’ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; Emrecan Uzunhan, kazaya kendisinin neden olmadığını iddia ediyordu. Ancak diğer iki aracın sürücüsü ise Uzunhan2ın kendilerine çarptığı için zincirleme şekilde kaza yaptıklarını ileri sürüyorlardı.

        "LÜKS OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAZAYI ÜSTÜME YIKMAYA ÇALIŞTI"

        Uzunhan ifadesinde, "Önümde iki araç kaza yapınca ben de Yavuz D.'nin aracına arkadan çarptım. Sadece plakalar birbirine değdi. Benim çarptığım araç zaten öndekine çarptığı için ben de kaza yaptım. Kaza benim yüzümden olmadı. Ancak Yavuz, aracımın lüks olduğunu görünce kazayı benim üstüme yıkmaya çalıştı. 'Sen bana çarptığın için kaza yaptım ve aracımda hasar oluştu' dedi. Daha sonra 3'lü kaza raporu tutarken bana saldırdı. 'Seni burada delik deşik ederim, infazımı yaktırma bana burada' diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Kaza raporundaki görüşümü okuyunca öfkelendi hakaretlere devam etti. Ben de 'Kaza kararını eksper belirleyecek benimle muhatap olma' dedim. Sonra bana doğru koşmaya başladı, belindeki siyah cismi bıçak zannettim. Elimle uzaklaştırmaya çalıştım, yumruk salladım ama boşa gitti. Çevredekiler ayırdı, ellerinden kurtularak beni yere çaldı ve başı kaval kemiğime çarptı. Adalemin koptuğunu hissettim, ayağımdan çok kötü bir ses geldi. 'Kasım yırtıldı' diye bağırdım. Yavuz kazaya karışan diğer aracın sahibi Ferdi’nin arabasına binerek kaçtı" dedi.

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        DOKTOR: 'KARİYERİN BİTEBİLİR' DEDİ

        Raporlarını Beşiktaş Spor Kulübü’nün doktoruna gönderdiğini söyleyen genç futbolcu, doktorun "Spor kariyerin bitebilir" dediğini anlatarak Yavuz D.’den şikayetçi olduğunu kaydetti.

        "EZİK, CAHİL DİYEREK AŞAĞILADI"

        Maddi hasarlı kaza sonucunda genç futbolcunun neredeyse kariyerinin bitmesine neden olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki Yavuz D. İse ifadesinde Emrecan Uzunhan'ı suçladı.

        Kendisini "ezik", "cahil" diyerek aşağıladığını iddia etti. Siyah beyazlı futbolcunun kaza yapmasına rağmen yalan söyleyerek olaydan kurtulmaya çalıştığını iddia eden Yavuz D., "Seyir halindeyken önümdeki aracın sürücüsü Ferdi B. ani firen yapıp durunca ben de durdum ama kaza yapmamıştık. O sırada Emrecan Uzunhan arkadan aracıma çarptı. Ben de çarpmanın etkisiyle öndeki araca vurdum ve aracımda hasar oluştu. Onlar aracını benzinliğe çekerken benim aracım çalışmadığı için çekici yardımıyla otoparka çekildi. Benzinliğe giderek Emrecan Uzunhan'a kendisi bana çarptığı izin kazanın olduğunu söyledim. Ferdi de ben de aynı şeyi söylememize rağmen inkar etti. Kendisine hakkımı helal etmediğimi söyledim. 'Senin ben de ne hakkın var ezik cahil' dedi. Bana yumruk savurdu ama boşa geldi. Ben de boşa yumruk attım. Sonra sarıldım ve yere düştük. Çevredekiler ayırınca Ferdi’nin aracıyla oradan ayrıldım. Kasının yırtılmasında bir suçum yoktur" dedi.

        FUTBOLCUNUN SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR

        Açık cezaevinden koronavirüs izniyle ayrılan Yavuz D. çıkarıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın seyrini ise Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak Emrecan Uzunhan'ın sağlık raporu belirleyecek. Sakatlık derecesine göre bir iddianame hazırlanacak.

        #Emrecan Uzunhan
        #beşiktaş
        #trafik kazası
        #son dakika
        #Son dakika haberler
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