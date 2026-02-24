Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CHP davasında birleştirme talebi reddedildi | Son dakika haberleri

        CHP davasında birleştirme talebi reddedildi

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Kurultay ceza davası için birleştirme talebini reddetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP davasında birleştirme talebi reddedildi

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’na dönük ceza davasının, İBB davası ile birleştirilmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi muvafakat vermedi. Dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

        İHA'nın haberine göre Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin, "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.

        Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi. Davaya, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Parlayan Yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 16 Şubat Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Tolga Bilget (piyano) sahne aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!