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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de hareketli gün! Canan Kaftancıoğlu, Tanju Özcan ve Semih Şahin
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CHP'de hareketli gün! Canan Kaftancıoğlu, Tanju Özcan ve Semih Şahin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Diğer yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilirken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de partiden ihraç edildi

Son dakika: CHP'de hareketli gün! Canan Kaftancıoğlu, Tanju Özcan ve Semih Şahin
CHP'de hareketli gün! Canan Kaftancıoğlu, Tanju Özcan ve Semih Şahin
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HABERTURK.COM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.

TANJU ÖZCAN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN KURULUNDA

CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

SEMİH ŞAHİN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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