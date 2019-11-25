CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu. "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ve Muharrem İnce'nin açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

İddialar hakkında, "Aynı yerler alınmış metinler üzerinden devam eden bu yayın çılgınlığını Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmemiştik. Matruşkalar açıldıkça oyun içinden oyun çıkıyor. Milletin gündemini unutturmak için kumpas senaryosu sergileniyor. Saray bunu Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelmesi için uğraştı" ifadelerini kullandı.

Basının iddiaları köpürttüğünü vurgulayan Öztrak, "Saray medyasının Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtarak köpürttüğü, "Biliyorum ama söylemem" yaygarasının arkasında sığındı. Genel Başkanımız kumpasın kime yaradığını anlatım hodriye hodri dedi. O gündür AKP Genel Başkanı'ndan tık yok" ifadelerini kullandı.

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senaryosu Saray'da yazılmış bu kumpasın hedefi açıktır. CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın sözlerinin haklılığı ortaya çıkmıştır. Bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Herkes kendine şu soruyu sormalıdır; 'Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır?' Kim CHP Genel Başkanı'na çek git diyorsa bu kumpas ona yaramıştır. Bu kumpasın iki amacı vardır, biri milletin iş, aş sorununu gizlemek, diğeri CHP'ye itibar suikastı yapmaktır.

CHP'nin ruhunda Kuva-i Milliye vardır. CHP ruhunu anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar karşılarında Kuva-i Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız Saray'a ve etrafına bakacaksınız. Bunu bir olarak püskürteceğiz."

SORU-CEVAP

* İnce'nin açıklamaları: Muharrem İnce'yle iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. 3 günün 2 gününde seminerdeydik, bugün de gerekli açıklamaları yapıyoruz.

* Kılıçdaroğlu ile İnce görüşmesi olur mu?: Bu konular MYK'da gündeme gelmedi.

* Teknede tatil yapan isimler: Bu konuyla ilgili zan altında kalan arkadaşlar gerekli cevabı veriyorlar.

* Talat Atilla'nın açıklamaları: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor. Çeteyle ilgili gerekenleri ben konuşmamda söylediğimi düşünüyorum.

* Ömer Çelik'in özür talebi: Ortada bizim bir iddiamız var. CHP olarak sürece baktığımızda bunun dört başı mamur tezgah olduğu ortada. Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin.

* İnce için disiplin süreci: Bu haberi yayan bu kumpasın parçası. Ne olacak ne bitecek, dikkatle takip ediyoruz. Buna da cevap veriyoruz. Bir disiplin sürecinin başlatılma konusunun MYK gündeminde olmadığını söyledim.