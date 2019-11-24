CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddiaları sonrası yaşananlara ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı Özel" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor...

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Bugünkü basın açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Merkez'den bir telefon aldınız mı? sorusuna Muharrem İnce, "Beni Sayın Genel Başkan ya da Genel Merkez yöneticilerinden kimse aramadı. Hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Ben namusunu şerefini korumaya çalışan bir adamım. Mağdur edilmiş, üzerine kumpasa edilmiş bir adamım. Olayın hiçbir kısmında benim dahlim yok. Partisini tartıştıran ben değilim. Mağdur edilen benim, şerefine dil uzatılan benim. Partililiğini tartıştırılan benim. Hakaret edilen benim. Bir gazeteci çıkıyor. "CHP'den ünlü bir isim Saray'a gizlice gitti, araçların plakasını değiştirdi." diyor. Bir senaryo, James Bond filmleri gibi. Sıkışınca kaynağını açıklıyor. Sözü edilen kişi benim. Rahmi Turan'da benim cep telefonum var, onun telefonu da benim telefonumda kayıtlı. Beni arayabilir. Hiçbir arama yapmadı. Taraf edilen benim, ortaya sürülen benim, olayın öznesi benim. Beni aramıyorsun. 'Ben CHP'den aldım, Kılıçdaroğlu'na da bunu doğrulattım' diyor."

"Uğur Dündar'la arasındaki görüşmeye ilişkin İnce, "O yazı yazılmadan önce, kendime de toz kondurmadığım için, 'böyle masallar olur' dedim. 'Böyle bir görüşmeniz oldu mu dedi?' 'Olmadı' dedim. Böyle derin bir komplo olduğunu düşünmedim. Böyle bir tezgah olduğunu o anda anlamadım ben. Rahmi Bey de benim telefonum var. Beni aramıyor. Kaynağını aramıyor, kaynağı diyor ki 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım'. Bir de CHP'li var. Talat Atilla'nın söylediğine göre. Ama bir de mağdur edilen kişi var. Adı geçen, eğer böyle bir şey yapan varsa bu şerefsizce bir harekettir. Yani gizlice gidip Sayın Cumhurbaşkanıyla gizlice görüşen, bu konuşma gerçekse ki bence değil, yok öyle bir konuşma. Bu şerefsizce bir olaydır. Bu ne demektir? O zaman benim şerefime leke sürüyorsunuz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...