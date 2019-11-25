Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin iddialar hakkında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" ifadelerini kullandı.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

— Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019

— Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019