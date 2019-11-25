Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika! Muharrem İnce'den CHP yönetimine: İftiracı cezalandırılmalı

Son dakika haberine göre, CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması hakkında, "CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin iddialar hakkında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" ifadelerini kullandı.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç sorgulama
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
Ziyarete gittiği teyzesinden dayak yediğini iddia edip şikayetçi oldu - Haberler
GÜNDEM'Teyzem dövdü' deyip şikâyetçi oldu
Beytüşşebap'ta sıcaklık eksi 17’yi gördü, göller buz pistine dönüştü
GÜNDEMSıcaklık eksi 17’yi gördü, göller buz pistine dönüştü
2020 LGS Kasım ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı
GÜNDEM2019 LGS Kasım ayı örnek soruları!
2020 KPSS sınavı ne zaman? 2020 KPSS Lisans, Önlisans ve Lise sınavı ne zaman?
GÜNDEM2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu
Son dakika... Kadınlar sesini yükseltecek! 328 günde 303 katliam! - Haberler
GÜNDEM328 günde 303 kadın katliamı!
Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
GÜNDEMArazi taramasında ele geçti
Hava durumu 25 Kasım 2019 - Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 46 kişiden 34'ü gözaltında - Haberler
GÜNDEM46 kişiden 34'ü yakalandı!
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2020 Üç aylar ne zaman başlayacak?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X