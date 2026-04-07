TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"Değerli milletvekillerimiz, kıymetli konuklarımız, Türkiye'nin pek çok yerinden toplantımıza iştirak eden misafirlerimiz, bizleri izleyenler, dinleyenler hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz.

Geçen hafta, Bursa'ya milletin iradesine darbeyle uyandık. 500 kişiyi dolandırmış bir yalancı tanığın ifadesiyle Mustafa Bozbey tutuklandı. Buradan fırsatçılıkla yarın yapılacak belediye meclis grubundaki oylama ile belediye başkanını kendilerinden belirleyecekler. Bundan sonra sözü, yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek. Saldırılara karşı bir adım geri atmamız söz konusu değildir. Bursa'da, Çanakkale'de, Kuşadası ve Kütahya'daydık. Yeni açılışlar yaptık, yeni temeller attık.

REKLAM

19 Mart darbesinin üzerinden 384 gün geçti. Kimsenin kazanmadığı ve 86 milyonun kaybettiği bir dönemi yaşadık. Henüz 17'nci celsedeyiz. Yapılan haksızlıkların, iftiraların yüzde 90'ını iddianamede görmedik. İBB'de, parkelerin altından milyonlarca dolar çıktı dediler ancak 1 tek dolar çıkmadı. Savcı'ya inanan Erdoğan, bir aya kalmaz iddianame çıkar dedi, 8 ay sonra iddianame hazırlandı, İstanbul'un 39 ilçesi ve Türkiye'nin her yerinde milletin gözünün içine baka baka yok öyle bir şey dedik.

Duruşmada nereden duydun diye soruyorlar, duydum diyor. Nereden duydun diye soruyorlar, o zaman da unuttum diyorlar. Yargılamalar böyle oluyor. Bazı itirafçıların göze bakamadığını bazılarının ise vazgeçtiğini görüyoruz. Biz Askeri Casusluk Davası'nı takip ettiğimizde, büyük bir kumpas var dedik. Ordunun, şerefli subaylarına casus lekesi atıldığını söyledim. Birkaç yıl sonra da o savcıların yargılandığını gördük.

AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin duruşmalarını izlemesini istiyoruz. Hakikati görmelerini ve seçmenlerine, arkadaşlarına anlatmalarını istiyoruz. Aynı suçlamalarla yargılanan Erdoğan, bir gün gözaltına alınmadı ve tutuklu olarak yargılanmadı. Millet o olsun diyor, Ekrem başkanın metroda fotoğraflarını indiriyorlar. Milletin karşısına devleti dikersen millet o gün düzeni yeniden kurar, devleti yeniden kurar. Bu milletin söyleyeceği söz var. Sandıkta demokrasi tokadının en alasını indirecek Allah'ın izniyle.

Yargılama yapıyorsun yemek yok, yargılama yapıyorsun su yok. Seni yenmemizin cezası katıksız yargılama olabilir mi? Su aksar mı mahkemede, her gün burada yargılama yapılıyor. Turpun küçüğüne sesleniyorum, yaptığın görev geçmişteki haysiyet cellatlığının üzerine mum dikmek değildir.

2026'da Türkiye'yi rejime tehlike olanları cezaevine göndererek açık bir cezaevine çevirdiler. Çevre ve sosyal mücadele verenler tutuklandı. 31 Mart darbesinden sonra 301 üniversiteli genç tutuklandı. İçlerindeki bir tanesinin eline bayrağın sopasını aldığı yoktu. Diğerlerine kaygı, korku olsun diye gözaltına alınıp tutuklandılar.

Ordu ve Giresun'da çevre katliamına karşı direnen misafirlerimiz aramızda onları da saygıyla selamlıyorum. Varto'da jeotermalin yaratacağı doğa katliamına karşı mücadele eden arkadaşlarımızı da selamlıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 tane önemli açılışı yapılacakken, başkanımız Bozbey'i aldılar. Aydın'da topuklu efe, layık olduğu yere koşarken, gelen baskılara rağmen Mustafa Bozbey, benim hiçbir açığım yok diyerek partisini bırakmadı. Kendisiyle övünüyoruz. İzmir'de de 26 açılış yapıp, 24 projenin temelini attık.

İzmir'deki yargılamada arkadaşlarımıza, siz kooperatifçilik yoluyla dolandırıcılık yaptınız dediler. Kooperatifçilik suç değildir. Pandemi döneminde birçok insan battı, inşaatların maliyeti olağanüstü arttı. İnşaat da durmuştu ve insanımızın doğal bir tepkisi oluştu. İzmir'de AK Partililerin konut mağdurlarını dinleyecekleri tuttu. İzmir'de, 7 kooperatiften 6'sıyla anlaşma sağlanmış durumda. Biz bu sorunu çözeceğiz, biz AK Parti değiliz, üzerimize düşeni yaparız. Kimseyi yüzüstü bırakmayız. Atılan adımlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum ve gelecek yılın sonuna kadar bu sorun tamamen çözülecektir. Tun Soyer ve iki arkadaşımız tam dışarı çıkacakken başka bir dosya ortaya çıkardılar.

İzmir, büyük bir mücadele verilmektedir. İzmir her zaman sancak gemisidir ve İzmir'de, İzmirlilerin yüzlerinin gülmesi de Özgür Özel'in baş sorumluluğudur.

İstanbul'da başta Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı'nın, İBB tarafından restore edilip gelir getirdiğini görenler, tuttular bir kanun maddesi getirdiler. Onların tabiriyle 'para basıyorlar' diyorlar. İzmir'de de Meslek Fabrikası'nı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçirmeye çalışıyorlar. Meslek Fabrikası, Atatürk'ün imzasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden buranın bedeli de ödenerek tapusu alınmış. Burada 5 bin 800 kurs açılmış, 105 bin kursiyer buralarda kurs almış. Dün polis buraya girdiğinde insanlar kurs faaliyetlerine katılıyordu.