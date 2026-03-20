CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ramazan Bayramı namazını memleketi Manisa'da kıldı. Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İHA'daki habere göre Manisa'da kıldığı en son bayram namazının akşamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Özel, "Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketimiz Manisa'dayız.

Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Şehzadeler, Yunus Emre Belediye Başkanlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte Hatuniye Camii'ndeyiz. Maalesef bundan bir önceki bayramda, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimle böyle buradaydık, bayramlaşmıştık. Ondan saatler sonra da o elim kaza sonucunda Ferdi Başkanımızı kaybettik. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün Manisa'mıza baş sağlığı diliyoruz.

O günlerde Manisamız bütün Türkiye'de birliğiyle, beraberliğiyle, birbirine sahip çıkmasıyla, hangi görüşten olursa olsun herkesin kucaklaşmasıyla ve Ferdi Başkan'a son görevini on binlerle, yüz binlerle yerine getirmesiyle bütün Türkiye'de bir kez daha gündem olmuştu. Ben bütün hemşerilerimize o günlerde gösterdikleri muhteşem dayanışma için, Manisa'nın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tüm Türkiye'ye gösterdikleri için ve tüm Türkiye'den Manisa'mıza gösterilen dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"GAZZE'DE 70 BİN MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZ KATLEDİLDİ"

"Bir bayram sabahında şüphesiz akla gelmesi, ağza gelmesi gereken ilk söz barıştır, kardeşliktir, huzurdur" diyen Özel, "Öncelikle Filistin'de, Gazze'de 70 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz katledilmişti. Bu katliam İsrail'in yaptığı, İsrail'in başındaki Netanyahu'nun yaptığı bir katliamdır. Maalesef Amerika'nın yol verdiği, sessiz kaldığı, Trump'ın bu soykırımı ‘savaş kahramanlığı' olarak söylediği bir sürecin sonundayız. Ve bugünlerde de Gazzeliler'in, Filistinliler'in oradan sürülmesi, oraya oteller, casinolar yapılması, plajlar yapılması ve Trump'ın oradaki hidrokarbon yataklarıyla iştahının kabarmasıyla gündemdedir.

Adına barış denilen, Gazze'yi, Filistin'i işgal etmek için kurulan bir masa vardır. Bu masada Türkiye'nin oturması, hele hele İsrail'le birlikte oturması kabul edilmez bir durumdur. Avrupa'nın, dünyanın Trump'tan bağımsızlaşmış, onun tehditlerine boyun eğmeyen liderleri ‘Filistin Filistinliler'indir. Filistinliler'in olmadığı bir yerde olmayız' derken Türkiye'nin Trump'ın Filistin işgal masasında İsrail'le birlikte bulunmasını kabul etmiyoruz.

Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda ve yapılacak bayram sohbetlerine de Filistin'in bağımsız olmasını, başkenti Doğu Kudüs'te olan bir bağımsız Filistin devletini bütün dünyanın tanımasına ilişkin Birleşmiş Milletler kararı varken; çılgın Trump'ın akıl almaz ihtirasına ve Netanyahu'ya Filistin'i terk etmemek için bunu bütün bayram sohbetlerine emanet ediyoruz. Bu millet gönlünden bunu geçirirse bu millete rağmen devleti yönetenler asla ve asla bunun bir parçası olamazlar. Milletimize emanettir Filistin'in durumu." şeklinde konuştu.

"İRAN'IN GELECEĞİNE İRANLILAR KARAR VERECEK"

İran'ın geleceğine İranlıların vereceğinin altını çizen Özel, "Diğer yandan İran, yıllar öncesinde Irak Amerika tarafından işgal edilirken biz nasıl karşı çıktıysak, bugün de İran'da Amerikan bombardımanına ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı çıkmalıyız. Bu İran'ın yönetim biçimini benimsediğimiz anlamına gelmez. İran'daki Müslümanlara karşı girişilen bu haksız saldırılar İran'daki rejimin kadınlara yaptıklarını, İran'daki baskılarını meşru görmez.

Ama bildiğimiz bir şey vardır. İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran'ın demokratik bir Cumhuriyet'e dönüşmesi, toprak bütünlüğünü koruması, birlik, beraberlik içinde olması, huzur içinde olması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir. İran'da istikrar bozacak her şey, Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye'ye hem İran'a hem Irak'a bütün coğrafyamıza barış diliyoruz, huzur diliyoruz. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve tüm etnik grupların ve yine Alevisi ile Sünnisi ile tüm inançların kardeşlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesin ona vatandaşlık bağıyla sıkı sıkı bağlı olduğu, Atatürk'ten emanet ve Türk milletinin vatanı her birimizin burada kardeşçe yaşayacakları bir ülkedir. Bundan sonraki bayramlara huzur içinde ermeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

"BU ÜLKE GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin, tarihinin en zor günlerinden geçtiğini ifade eden Özel, "Özellikle yoksulluk herkesin boynunu bükmüş durumda. Bayramların bayram tadında yaşanamadığı, emekli maaşlarının kiraya verse karın doyurmadığı, karın doyursa kiraya yetmediği bir süreçteyiz. Asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında ilan edildiği bir süreçteyiz. Çiftçilerin borçlarını ödeyemediği, faiz yüklerinin altında ezildikleri bir süreçteyiz. Gençlerin ülkeden ümidini kesmeye başladıkları bir süreçteyiz.

Bu ülke güçlü bir ülkedir, zengin bir ülkedir. Varlıkları herkesi huzur içinde, karnı tok, geleceğe güvenle ulaştırabilecek bir ülkedir. Ülkede paylaşım sorunu vardır. Ülkede para vardır, kazanç vardır, fazlası vardır ama paylaşımda adaletsizlik vardır. Vergiyi vatandaşın gelirinin, orta gelir ve düşük seviyesinin yüzde 89 ödediği, zenginlerin yüzde 11 ödediği bir ülkedeyiz. O yüzden de daha çok kazanılan, hep birlikte kalkınılan ama adil bölüşülen, hakça bölüşen bir ülkeyi hak ediyoruz.

"EN KISA ZAMANDA ADALET İSTİYORUZ"

Öyle yarınlar için dua ediyoruz. Öyle yarınlar için çalışıyoruz. Son olarak haksız yere cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımız için en kısa zamanda adalet diliyoruz. Adalete kavuşmak isteyip kavuşamamış herkes için bir an önce adalet diliyoruz. Ülkemizde bundan sonraki süreçte gözyaşının değil, kardeşliğin hüküm sürmesini istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında bayramlaşma olacak. Ben siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun herkesin bayramını bir kez daha kutluyorum. Memleketim Manisa'dan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar olsun, hayırlı bayramlar olsun." dedi.

"BUNDAN ÖTESİNİ SÖYLEMEYEYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek ile ilgili olan soruyu ise şu sözlerle cevap verdi: "Yılın tüm günleri siyasi polemikler için müsait günler. Karşılıklı davalar açıldı. Biz iddialarımızın arkasındayız. Daha sonra da bu iddiaları destekleyen ID numaraları ilan edildi. ‘Bunlar yoktur, alınmamıştır' diyen yok. Ama işte kendini kendince savunma refleksinde olan ama kimseye inandıramayan, adaletin şah damarını kesmiş, çok mağdur oluşturmuş ve çok hakka girmiş bir insanla karşı karşıyayız. Şimdi bu bayram mübarek günde bundan ötesini söylemeyeyim. Allah'ım onu ıslah etsin. Günahkarları affetsin. Arkadaşlarımıza da Allah sabır versin. En kısa sürede de ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun."