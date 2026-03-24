        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında açıklamalarda bulundu | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel Meclis'te konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 13:30 Güncelleme:
        CHP lideri Özel Meclis'te konuşuyor

        TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları özetle şöyle:

        "Türkiye'nin dört bir yanından burayı şereflendiren konuklarımız, toplantımızı izleyen, dinleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan'ı da saygıyla selamlıyorum, hukukçu kimliğiyle YARSAV'ın kurucu üyesi daha sonra başkanı olan Tarhan, İnce'nin katkılarıyla baba ocağına dönüyor kendisine teşekkür ediyorum. Hep birlikte söz veriyoruz, Gazi'nin partisi iktidara yürüyor. Kimseye yüz çevirmeden herkesi kucaklayarak iktidara yürüyoruz.

        REKLAM

        Bayramda hep sordum çevremdeki insanlara en çok ne konuşuluyor diye savaş konuşuluyordu bir de insanların belini büken ekonomik durum, açlık ve sefalet konuşuluyordu. Emeklilerin, tarihin en büyük vefasızlığı gördüğü bir bayramı geride bıraktım. Herkesin evladı kendinden yoksul bu devranı değiştirmeliyiz. Her alanda sorunlar var çünkü karşımızda dış politikada liyakatsiz, ekonomide basiretsiz bir iktidar var.

        Ödediğimiz her 100 liralık verginin 28 lirası borç faizine gidiyor. Türkiye, gıda enflasyonunda dünya 3'üncülüğüne çıktı. İran birinci savaşta, Güney Sudan ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Eğer çiftçinin durumunu düzeltmezsek daha büyük bir gıda krizi çıkacak. Çiftçiye ekim zamanı geldi mazot ve gübre desteğini mutlaka vermemiz gerekiyor. Çiftçinin tarım için kullandığı kredide faizin bir kerede olsa silinmesi gerekmektedir.

        Savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine yeni önlemler almak zorundayız. Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye'de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik. Zamları, ÖTV'den karşılayın dedim. Vergi kaybı olur ancak enflasyonist baskı görmeyiz dedik. Önerimizin belli ölçüde de olsa dikkate alınması elbette önemliydi. O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer eşelmobil sisteme geçmemiş olsalardı mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak kötü haber ÖTV şu an için bitti.

        Ama alınan yüzde 20 KDV var. Bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer Erdoğan KDV'yi yüzde 1'e indirirse akaryakıt yüzde 20 azalacak. Bu Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde eski vergi oranlarına geri dönülür ancak böyle yaparsak enflasyonun yükselmesini önleyebiliriz. Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doç. Dr. Doğan: Yılda 12 bin kişi bir uzvunu kaybediyor, en büyük sebebi diyabet

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de yılda 12 bin kişinin bir şekilde uzvunu kaybettiğini, bunun en büyük sebebinin diyabet olduğunu belirterek, "Şeker hastalığını kontrol altına aldığımızda, uzuvlarda oluşan yaralanmaları da başlangıç aşamasına tedavi etti...
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Suçlu bulundu
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
