TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları özetle şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanından burayı şereflendiren konuklarımız, toplantımızı izleyen, dinleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan'ı da saygıyla selamlıyorum, hukukçu kimliğiyle YARSAV'ın kurucu üyesi daha sonra başkanı olan Tarhan, İnce'nin katkılarıyla baba ocağına dönüyor kendisine teşekkür ediyorum. Hep birlikte söz veriyoruz, Gazi'nin partisi iktidara yürüyor. Kimseye yüz çevirmeden herkesi kucaklayarak iktidara yürüyoruz.

REKLAM

Bayramda hep sordum çevremdeki insanlara en çok ne konuşuluyor diye savaş konuşuluyordu bir de insanların belini büken ekonomik durum, açlık ve sefalet konuşuluyordu. Emeklilerin, tarihin en büyük vefasızlığı gördüğü bir bayramı geride bıraktım. Herkesin evladı kendinden yoksul bu devranı değiştirmeliyiz. Her alanda sorunlar var çünkü karşımızda dış politikada liyakatsiz, ekonomide basiretsiz bir iktidar var.

Ödediğimiz her 100 liralık verginin 28 lirası borç faizine gidiyor. Türkiye, gıda enflasyonunda dünya 3'üncülüğüne çıktı. İran birinci savaşta, Güney Sudan ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Eğer çiftçinin durumunu düzeltmezsek daha büyük bir gıda krizi çıkacak. Çiftçiye ekim zamanı geldi mazot ve gübre desteğini mutlaka vermemiz gerekiyor. Çiftçinin tarım için kullandığı kredide faizin bir kerede olsa silinmesi gerekmektedir.

Savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine yeni önlemler almak zorundayız. Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye'de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik. Zamları, ÖTV'den karşılayın dedim. Vergi kaybı olur ancak enflasyonist baskı görmeyiz dedik. Önerimizin belli ölçüde de olsa dikkate alınması elbette önemliydi. O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer eşelmobil sisteme geçmemiş olsalardı mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak kötü haber ÖTV şu an için bitti.

Ama alınan yüzde 20 KDV var. Bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer Erdoğan KDV'yi yüzde 1'e indirirse akaryakıt yüzde 20 azalacak. Bu Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde eski vergi oranlarına geri dönülür ancak böyle yaparsak enflasyonun yükselmesini önleyebiliriz. Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz.