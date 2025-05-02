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        Haberler Gündem Son dakika: CHP'li Adnan Beker'in şoförüne soruşturma

        CHP'li Adnan Beker'in şoförüne soruşturma

        CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A.'nın 23 Nisan'da bir polisin üzerine aracı sürdüğü iddiası üzerine, Parlamenter Suçları Bürosunca Baker hakkında inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:06
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        CHP'li Adnan Beker'in şoförüne soruşturma
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        CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A.'nın, 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan olay sırasında araçta bulunan Milletvekili Beker hakkında da Parlamenter Suçları Bürosunca inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Olay, 23 Nisan’da Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu. Milletvekili Beker ve sürücü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada İ.A., tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettirdi. Bu sırada aracın önünde bulunan polis memuru, sürücüyü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu. Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İ.A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BEKER'DEN AÇIKLAMA

        Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Adnan Beker, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, olay anına ilişkin video paylaştı. Beker, şu ifadeleri kullandı:

        "23 Nisan’da partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu. Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı. Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mal edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı TV kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken 'Adnan Beker polis yaraladı' başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır. Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, 'polis yaralandı' diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı cinayet büro ekiplerince ve çilingirle gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir. Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

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