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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da Millet İttifakı adına oy istedi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da Millet İttifakı adına oy istedi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da Millet Buluşması'nda konuştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Millet İttifakı adına oy isteyen Kılıçdaroğlu, "Bahar gerçekten yenilenme zamanıdır. Türkiye'yi yenilemek için, Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığım kesinleştiğinde malvarlığımı bütün Türkiye görecek" diye konuştu

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da Millet İttifakı adına oy istedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sizlerle beraber olmak, sizlerle Türkiye'nin sorunlarını konuşmak benim de görevlerimden birisidir. Mevlana'yı ve onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak ve adaleti dünyaya anlatmak görevimiz. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet sadece mahkeme salonunda tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmek zorundayız" diyerek sözlerine başladı.

"TARIMIN SORUNU ÇOK BÜYÜK"

Konya'nın ve Türkiye'nin Hollanda tarımının gerisinde kaldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir il. Türkiye'nin tarımda Hollanda'dan daha ileri olması lazım. BM verilerine göre, Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var, gelelim Türkiye 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Konya tarımda bir numara ama ciddi sorunları var. Türkiye'nin de sorunları çok büyük, tarımın da sorunları çok büyük" ifadelerini kullandı.

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Attığınız bir tweet nedeniyle anneniz ve babanız asla kuşku duymayacak çünkü artık bu ülkede özgürlük var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım sorununa tekrar dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"KONYA OVASI'NA SUYU GETİRECEĞİM"

"KOP projesi nedeniyle Konya Ovası'na su gelmiyor bir türlü. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçilere, üreticilere sesleniyorum; sizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarınızın faizlerini sileceğim. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan fasulye, arpa, canlı hayvan, mercimek... Tamamını bitireceğiz, herkes üretecek, herkes kazanacak.

Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Formül; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV'si, ÖTV'si olmayacak. Hiçbir çiftçinin, üreticinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek. Çok sayıda veteriner, ziraat mühendisi işsiz. Kırsalda köy okullarını açtıktan sonra, bu yıl içerisinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. İmamı, öğretmeni, veterineri olacak."

"Esnaf bakanlığı kuracağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Esnaf sahipsiz olmayacak. Sicil affı çıkaracağız. Pandemi döneminde esnaf zor durumda kaldı, o dönemde verilen kredi faizlerini sileceğiz. Stopaj var, o stopajı sıfırlayacağız" diye konuştu.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ İSRAFI ÖNLEMEK"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Altı lider söz verdik, bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İkinci iş, parlamentodan bir yasa çıkaracağız; hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile Destekleri Sigortası kanunu çıkaracağız. 1971 yılından bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Eğer Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanıyorsa, çocukların tüm giderlerini devlet karşılayacak" diye konuştu.

Yap-işlet-devret projelerine değinen Kılıçdaroğlu, "Dolar bazlı garanti veriyorlar, milliyetçiyiz diyorlar. Bize gelince milliyetçi onlara gidince başka. Bütün bunların tamamını bu milliyetçi kardeşiniz Türk Lirası'na çevirecek. 'Mahkemeler bunu iptal eder' diyorlar. Dünyanın adalet dağıtan hiçbir mahkemesi bir ülkenin soyulmasına evet demez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AKDENİZ'İN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ OLACAK"

"Göreceksiniz iki kilo et bir gram altın etmeyecek", "Kamuda mülakat kalkacak, torpili bitireceğim", "Kirliliği siyaset de bitireceğiz. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız" diye vaatlerini sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar olduğunda; Türkiye Akdeniz'in en güçlü ve en çok üreten ülkesi olacak. Katma değeri yüksek ürün üreten Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye, insanları güler yüzle gezen bir Türkiye olacak" dedi.

"MALVARLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığım kesinleştiğinde malvarlığımı bütün Türkiye görecek. Temiz bir siyaseti getireceğiz. Vatandaş ile siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Görmek isteyenler için her zaman baharlar, çiçekler vardır. Ben bu çiçekleri bu ülkenin insanlarında görüyorum. Bu çiçeklerin açmaması için her türlü şart vardı ama o çiçekler tüm zorluklara rağmen açtı. Konya'da da baharların açtığını, ağaçların açtığını, gençlerin umutla bağırdığı görüyorum. Bahar gerçekten yenilenme zamanıdır. Türkiye'yi yenilemek için, Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

İki değerli arkadaşımla geldim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş. Birleşe birleşe kazanacağız. Her bir genci, arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek."

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