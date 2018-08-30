CHP PM Üyesi Gaye Usluer Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunumuyla yayınlanan Açık ve Net programına konuk oldu. CHP'de kurultay tartışmalarının yoğun olarak tartışıldığı dönemde Çağrı Heyeti'nin açıklamalarını yapan Usluer önemli açıklamalarda bulundu.

‘24 HAZİRAN'DA CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERDE OY KAYBETMİŞİZ’

CHP Pm Üyesi Usluer, CHP’de toplanan Parti Meclisi ile ilgili, “Geç kaldık, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tam 66 gün sonra dün Parti Meclisi’miz toplandı. 3 saate yakın süren akademik bir analiz, akademisyen bir hocamız tarafından yapıldı. Bu analizin yapılması gerekli miydi? Gerekliydi. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Bu bir siyasi analiz değildi tabi ki. Rakamlarla bir gösterge dizisi oluşturan, rakamları yerleştirerek oradan sonuçlar çıkartan bir sunu izledik. Sunuda çok güzel bilgiler vardı. Örneğin; belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğu günlerde oy kaybının daha fazla olması önemli bir şey” diyen Usluer, “ODTÜ’den bir hoca rapor hazırladı. Konusuna hâkim, değerli bir hoca. İlk kez tanıştığım bir kişiydi. Çok değerli ve kolektif bir analizdi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘ MUHARREM İNCE'NİN ÇEKİRDEK EKİBİNDE DEĞİLİM, SON DÖRT KURULTAY'DA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM’

Prof. Dr. Usluer, Muharrem İnce’nin çekirdek kadrosuna dair, “Muharrem İnce’ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey’in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık. ‘Muharrem İnce’ci misiniz, değil misiniz?’ derseniz, Muharrem İnce’nin o 55 günde gösterdiği performansı takdir eden, aldığı yüzde 30 oyun mutlaka önemsenmesi gerektiğine inanan biriyim. Ama geçtiğimiz son dört Kurultay’da Sayın Kılıçdaroğlu’na başkan olması için oy vermiş bir kişiyim” dedi.

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