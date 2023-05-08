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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
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CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon

CHP'nin Şanlıurfa'daki seçim ofisine mermi atıldı. CHP'li Mahmut Tanal olayı sosyal medyadan duyururken, şehirde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının söküldüğünü de açıkladı

Son dakika: CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
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HABERTURK.COM

CHP'nin Şanlıurfa'daki seçim ofisine gözdağı amaçlı mermi atıldı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı" dedi.

Tanal, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişlerinin söküldüğünü söyledi.

Mahmut Tanal, "Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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