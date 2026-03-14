CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi kapsamında Uşak'ta halka sesleniyor. Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Güzel Uşak, yiğit Uşak, canım Uşak; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Uşak'a bakınca, Uşak'ın iradesine bakınca Cumhuriyet'i biz böyle kazandık diyen fotoğrafı görüyorum. Bugün bu meydanda zulmedenlere karşı direnenler var, Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var. Bugün bu meydanda Uşak'ın yiğit meydanları var. Bugün 98'inci eylemimizi gerçekleştiriyoruz.

Buradan Saraçhane'ye 99'uncu eylemimize yüz binleri, milyonları davet etmeye geldik. En son 1989'da Uşak Belediyesi'ni kazanabilmiştik. 35 yıldır Uşak, CHP belediyeciliğinden uzaktı. Bir rekor kırdık burada ve yüzde 41 ile Uşak'ı kazandık. Onun arkasında dimdik duran tüm örgütümüze, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Başkanınız Özkan Yalım'ı da alnının ortasından öpüyorum.

REKLAM

Uşak merkezi kazanırken Karahanlı ve Eşme'yi de CHP belediyeciliğiyle tanıştırdık. Diğer ilçeler için de size söz veriyorum. Yapılan hizmetlerin listesi önümde ve gördüğüm her satır Uşak'ın hak ettiği hizmetler. Hizmet filosu 153 araca çıkmış büyük mutluluk duydum. Yetiş Anne 153 Hattı'yla annenin yardımına yetişiliyor Uşak'ta. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aradığında imkanları yoksa onların imdadına yetişecek hizmetler ekleniyor. Okul öncesi için iki yeni etkinlik merkezi, kasapta bin TL olan kıyma, 650 TL'ye satılıyor.

Uşak'ta emekliler 1 TL'ye çay içiyor. Gün gelecek Türkiye'de bütün emekliler, iyi ki CHP iktidarda diyecek, söz veriyoruz. 103 yeni su kuyusuyla kuraklığa karşı önlem alındı. Çiftçilere drone ile ücretsiz ilaçlama hizmeti sunuluyor. Ata Park'ta ücretsiz internet hizmeti veriliyor. Zübeyde Hanım Kadın Merkezi açıldı. Uşak Belediyesi, Türkiye'de bütçe fazlası veren 10 belediyeden birisi oldu. Uşak'a tramvay sözümüz var, rayları geldi, İsmet Paşa Caddesi'nden geçecek. Ama bu tramvaya AK Parti, CHP büyük işler yaptı deyip, engel olmaya çalışıyorlar.

Bu projeye ÇED gereği yoktur raporu vermiyorlar. Muğla'daki Cennet Koyu'na ise ÇED gereği yoktur dedi. Erzincan İliç'de ÇED'e, 9 kişinin can verdiği yerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna gerek yok dediler ama burada ÇED raporu verilmiyor. Bir şehre hizmet edene destek olmak vatanseverliğin gereğidir. Engel olmak ise hazımsızlığın dik alasıdır.

Uşak'taki devlet hastanesini yıktılar bir tek elde şehir hastanesi kaldı. Uşaklılar doktora ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Göz ve nöroloji için 3 ay, 6 ay sonrasına randevu veriyorlar. 13 yıldır, 29 kilometrelik çevre yolu hala bitmedi. Uşak'ın havalimanını işlemez hale getiriyorlar. 2023'te hızlı tren başlayacak dediler, şimdi 2028 diyorlar. Gökkaya Barajı, 12 yıl oldu bitmedi. Kent aydınlatmasının yapıldığı ilk şehir Uşak'tır. Şeker fabrikası mutlaka korunmalı, asla özelleştirilmemeli, kapatılmasına izin verilmemelidir.

Uşak'ta en büyük sorunlardan biri de uyuşturucu. Şehrin 58 giriş çıkış noktası var ve burası eskiden kavşak noktasıydı şimdi uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Burada kahramanca mücadele eden polisimize teşekkür ediyoruz. Torbacıyla değil baronla mücadele edeceğiz. Önce kara parayı takip edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının mal varlığına el konulacak, limanlarda denetimi artıracağız, suç ağlarına karşı gerçek bir uluslar arası işbirliği örgütlenecek. Sorunu yöneterek değil, sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracak politikaları savunuyoruz. CHP iktidarında Uşak'tan da 81 ilimizden de uyuşturucu kazıyıp atacağız. İktidarımızın ilk 3 yılında, dünyanın en büyük uyuşturucuyla mücadele seferberliği yapacağız.

Tayyip Erdoğan emekliyi sevmiyor. Gençleri sevmediği gibi çiftçiyi de sevmiyor. Türkiye'de çiftçi yaşı 38'den 57'ye yükseldi. Gençlerimiz yurt dışına kaçmayı düşünüyor. Beka sorunu, bizim sorunumuz Türkiye'nin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelere gitme hayali kurmasıdır. Gençler o seçime gelecekler, gençler bu iktidarı değiştirecekler. Ben de gençlere söz veriyorum, sizin sayenizde CHP iktidara geliyor. Gençler, yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize medeniyeti geçmemizi söylemiş. Onun partisi 100 yıl sonra iktidara geldiğinde, ülkeyi yönetince, o yarım kalan iş tamamlanacak Türkiye, Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında yer alacak.

Kişi başına milli gelir 18 bin dolar oldu diye seviniyorlar. Emeklilerin kişi başına milli geliri 5 bin 500 dolar. Ücretli çalışanların ortalaması 7 bin 500 dolar. Ama Türkiye ortalaması 18 bin dolar. Bu ne demek, birileri olağanüstü zengin demek. İşte bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzeni. AK Parti'nin milletvekili koluna 20 milyon TL'lik saat takıyor ama emekliye 20 bin TL ile geçinin diyor. Asgari ücretliye 28 bin TL veriyor. Burada ev kirası 20 bin TL.

Hayatın en büyük kazığı AK Parti'den yenmiş. O geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu emekli maaşı, şimdi 1.5 çeyrek altın alabiliyor. Bu kadar büyük haksızlık, hiç kimse tarafından yapılmadı. Dünyadaki hiçbir siyasetçi emeklisine, çalışanına böyle bir kötülük yapmadı. Beğenmedikleri koalisyon hükümeti emekliye 1.5 asgari ücret veriyordu. Bunu Ecevit yapıyordu. Bizim hesabımıza göre en düşük emekli maaşı 60 bin TL, asgari ücret ise 39 bin TL olmalıdır.

Sesiniz yükselirse, itirazınız yükselirse karşınızda kim durabilir? Bu iktidar değişir gelen iktidar da hakkınızı verir. Siz hakkınızı arıyorsunuz. AK Parti'nin kara düzeninde emekliye atılan başka bir kazık da bayram ikramiyesi. Ne zaman seçim geldi 2018'de AK Parti emekliye ikramiye verdi ve bin TL'yi. O parayla bir koç alınıyordu, şimdi verdiği 4 bin TL ile ancak but alınabilir. 24 kilo dana kıymadan, 4 kilo kıymaya gerilemiş durumda emekliye verilen ikramiye. Dediler ki müjdeyi Erdoğan açıklayacak. Müjde diye '4 bin liranızı bayramdan önce yatıracağım' dedi.

Uşak aynı zamanda bir tarım kenti. Eskiden bir kilo buğday satıp, bir litre mazot alınıyordu. Şimdi 6-7 kilo buğday satıyorsun 1 litre mazot ancak alabiliyor. Çitçinin durumu Türkiye'de bu. Avrupa'da işsizlikte, vergi ve gelir adaletinde birinciyiz. Kimse umutsuz olmasın kimse moralini bozmasın. Biz bu israf ve faiz düzenine son vereceğiz.