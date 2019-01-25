CHP ve İYİ Parti’de ilçeler düzeyinde yaşanan uzlaşmazlık dün gece yarısı aşıldı.

CHP’nin önerisiyle, Bodrum’da İYİ Parti adayı Mehmet Tosun’un CHP listesinden aday gösterilmesi formülünden vazgeçildi.

Varılan uzlaşı sonucu Bodrum’da her iki parti de kendi adayını çıkaracak.

Benzer uzlaşmazlık bölgesi Ankara Etimesgut sorunu da aynı yöntemle aşıldı; bu ilçede de her partinin kendi adayı ile girmesine karar verildi.

Bursa Osmangazi ise kamuoyu yoklamaları da dikkate alınarak CHP’ye bırakıldı.

Samsun İlkadım ilçesindeki uzlaşmazlığın çözümünün ise İYİ Parti’ye bırakılan Büyükşehir adayı konusundaki görüşmelerin tamamlanması sonrasına bırakılması kararlaştırıldı.

İYİ Parti Büyükşehir için, AK Parti teşkilatı ile tartışması nedeniyle MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya adaylık teklifinde bulunmuş ve müzakereye başlamıştı.

Usta’nın Büyükşehir adaylığını kabul etmesi halinde İlkadım İYİ Parti’de kalacak.

İzmir’de Kiraz ve Tire’nin, İstanbul’da Arnavutköy, Esenler’in de arasında bulunduğu birkaç ilçenin İYİ Parti’ye bırakıldığı ittifak görüşmelerinde sona gelindi.

Her iki lider saat 11.30’da İYİ Parti Genel Merkezinde buluşup mutabakatı imza altına alacak ve ardından kameraların karşısına geçecek.