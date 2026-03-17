        Çığ düştü! 8 mezra ulaşıma kapandı!

        Çığ düştü! 8 mezra ulaşıma kapandı!

        Van'ın Çatak ilçesinde 8 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

        Giriş: 17.03.2026 - 16:28
        Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi ve 8 mezraya ulaşımın sağlandığı grup yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olay, dün gece saatlerinde Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yola çığ düştü. Çığ nedeniyle bir mahalle ve 8 mezraya ulaşım sağlanan yol kapandı.

        Evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, kar kütlelerinin üzerinden yürüyerek ulaşım sağlamaya çalıştı. Mahalleli, kış aylarında sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek, çığ tehlikesine karşı kalıcı önlemler alınmasını ve yeni bir yol güzergahı yapılmasını talep etti. Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

