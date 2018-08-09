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Son dakika: Çığlık maskeli soyguncular yakalandı! Terör örgütü detayı...

Son dakika haberi... İstanbul'da çığlık maskesi takarak bakkalı soyan 3 zanlı yakalandı. Zanlıların terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı ortaya çıktı. Zanlıların soygunu gerçekleştirdikleri mahallede oturdukları öğrenildi

09.08.2018 - 17:08 | Güncelleme:

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çığlık maskesi takıp bakkal dükkanını soyan 3 zanlı yakalandı, 3 kişinin arandığı belirtildi. PKK terör örgütüne üye olmak suçundan polis kaydı bulunan zanlıların bazılarının soygun yaptıkları bakkalın sokağında oturdukları tespit edildi.

ARKADAŞLARI YAKALANINCA ATEŞ AÇTILAR: 2 YARALI

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Gaziosmanpaşa'da 2 gün önce meydana gelen olayda, yüzlerine çığlık maskesi, ellerine eldiven takıp 3 tabanca ve 1 adet pompalı silahla bakkal dükkanına giren 4 kişi işyeri sahibini etkisiz hale getirerek 2 bin lira değerinde sigara ile bin lira nakit parayı aldı. Zanlılar kaçarken komşu Seyit Ali Yavuz soyguncunun birinin üzerine atlayarak yere yatırdı. Bu sırada işyeri sahibi Eyüp Tuna da yardım etti. Tam soygunculardan birinin yakalandığı düşünülürken silahlı 3 soyguncu geri dönerek ateş açtı. Seyit Ali Yavuz kalbinden aldığı kurşunla ağır yaralanırken diğer kurşun Eyüp Tuna'nın bacağına isabet etti. Soyguncular, yakalanan arkadaşlarını da yanlarına alarak kaçtılar.


OTOMOBİL BULUNDU, ZANLILARIN EŞKALLERİ BELİRLENDİ
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, soygunun ardından zanlıların kullandığı otomobili buldu. Otomobilin PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın soyguna gelmeden önce Arnavutköy'deki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi. Buradaki kamera kayıtlarından da zanlıların eşkalleri tespit edildi.


3 İLÇEDE OPERASYON
Arnavutköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda soygunda kullanılan otomobili temin eden Eyüp B., soygun sırasında otomobili kullandığı belirlenen Baver Y. ve soygun sırasında pompalı tüfekle ateş ederek bakkalın sahibi Eyüp Tuna'yı yaralayan Abdülkadir Haluk A. gözaltına alındı. Zanlıların soygun sonrasında Sultangazi'deki boş bir araziye giderek olayda kullandıkları çığlık maskeleriyle eldivenleri yaktıkları tespit edildi. Soyguna karışan 3 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

3'Ü KOMŞU ÇIKTI
Bu arada zanlılardan 3'ünün soyulan bakkal dükkanı ile aynı sokakta oturdukları belirlendi. Ayrıca zanlıların çığlık maskesini aldığı Arnavutköy'deki işyeri sahibi de soyguncuları teşhis etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı “nitelikli yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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